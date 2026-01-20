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Опубликовано 20 января, 12:59

Зеленский заявил, что у него нет дефицита ракет ПВО. Но тут же потребовал нарастить поставки

Зеленский заявил об отсутствии дефицита ракет ПВО у Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время дефицита ракет противовоздушной обороны у Украины нет, однако уровень угрозы увеличивается из-за наращивания атак со стороны России.

По его словам, количество ракет ПВО у ВСУ не сократилось, но российская сторона существенно увеличила применение баллистических ракет и беспилотников, а также продолжает получать компоненты для ракет через частные компании в «партнерских странах». В этой связи, отметил Зеленский, Киеву необходимо наращивать запасы ракет ПВО и добиваться усиления и ускорения поставок.

Он подчеркнул, что на данный момент против российской баллистики эффективно работают только ракеты PAC-3 для комплексов Patriot. По оценке украинского лидера, «ключ» к решению этого вопроса находится в руках США, и своевременность поставок имеет критическое значение.

Говоря о беспилотниках типа «Шахед», Зеленский отметил, что Россия кратно увеличила их применение. При этом Украина, по его словам, также нарастила количество перехватчиков и мобильных огневых групп.

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А ранее Зеленский заявил о планах создать на Украине «антидроновый купол» и полностью пересобрать систему противовоздушной обороны. Но эту идею уже высмеяли в Москве.

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Марина Фещенко
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