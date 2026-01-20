Утопия против «Искандеров»: Военный эксперт высмеял идею создать «антидроновый купол» на Украине

На Украине заявили о планах создать «антидроновый купол» и полностью пересобрать систему противовоздушной обороны. Однако военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Life.ru скептически оценил эти заявления. По его мнению, речь идёт не о реальных и проработанных планах, а скорее о попытке произвести информационный эффект. Подобные заявления больше напоминают пиар-кампанию, чем практический проект, способный изменить ситуацию в сфере противовоздушной обороны.

Он вспомнил, что в мире уже существуют подобные системы, однако даже они не являются универсальной защитой. Эксперт указал на израильский «Железный купол», который, несмотря на технологичность, неоднократно оказывался пробит, в том числе иранскими средствами. Также он напомнил о планах Дональда Трампа создать в США так называемый «Золотой купол», подчеркнув, что подобные проекты требуют колоссальных ресурсов.

По словам Дандыкина, территория Украины слишком велика — около 500 тысяч квадратных километров, находящихся под контролем киевского режима, — чтобы обеспечить её сплошной противовоздушной защитой. В этих условиях, отметил эксперт, украинская сторона делает ставку на различные средства радиоэлектронной борьбы, которые позволяют частично противодействовать полётам российских беспилотников.

Я считаю, что все эти разговоры о куполе, который создадут на Украине, — скорее пиар-кампания. На самом деле это очередные заявления, чтобы показать активность на всей территории Украины. Дроны тоже развиваются, и у них — к сожалению, а у нас — к счастью, есть возможность обходить системы РЭБ и все остальные меры противодействия. Самое главное — потому что вместе с нашими беспилотниками, которые собирают информацию и наведены на цели, летят ракеты. Усовершенствованы и баллистические системы, и крылатые, и морские, и воздушные — «Искандеры», и другие — и о том, как бороться с ними, что делать, — это, по моему мнению, утопия. Василий Дандыкин Военный эксперт

«Я считаю, что создание купола над Украиной маловероятно. Они хотят сделать 50-километровую зону, которая будет под контролем дронов, — это достаточно сложно реализовать. Сейчас и для них, и для нас существует опасность. Неслучайно они требуют всё больше средств на противовоздушную оборону, хотя сейчас, похоже, им это не очень позволяют из-за ситуации с Гренландией и другими делами в Европе», — пояснил наш собеседник.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о планах создать на Украине «антидроновый купол» и полностью пересобрать систему противовоздушной обороны. По его словам, изменения в первую очередь затронут работу Воздушных сил и так называемой малой ПВО. Речь идёт о пересмотре принципов применения мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков и других средств противодействия беспилотникам. В Киеве всерьёз уверены, будто новая система повысит эффективность борьбы с дронами и адаптирует украинскую ПВО к текущим условиям.