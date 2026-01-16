Berliner Zeitung: Система ПВО Украины не справляется с российскими ракетами

Украинская система ПВО сталкивается с огромными сложностями и на данный момент не может противостоять российским ракетным атакам. Об этом заявил военный эксперт вооружённых сил Австрии, полковник Маркус Райснер в беседе с газетой Berliner Zeitung.

«Украинская ПВО сейчас далеко не так эффективна, как утверждается. <…> попадания уже не скрыть <…> Всегда нужны измеримые результаты — и таким измеримым результатом стали массовые отключения электроэнергии в большей части Украины. Это показывает, что атаки действительно достигают успеха», — указал он.

Офицер добавил, что эффективность российских атак достигается умением постоянно адаптироваться и совершенствовать вооружения, массовостью и качеством атак, а также продуманностью и успехом применяемых тактик. На этом фоне ВСУ сталкиваются с замедлением поставок зенитных комплексов с Запада и боеприпасов к ним.

Ранее сообщалось, что на Украине начал действовать режим ЧС в сфере энергетики. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил эту меру необходимостью экономии энергии, подчеркнув критическое состояние всех украинских электростанций и ограниченные запасы топлива (на 20 дней). Наиболее сложная обстановка наблюдается в Киеве, Одесской области и прифронтовых зонах.