На Украине начал действовать режим ЧС в сфере энергетики

«В украинской энергетике действует режим ЧС. Это необходимо прежде всего для максимальной координации действий всех служб в столице, регионе и общинах», — пояснил Шмыгаль.

В рамках этого режима предусмотрены послабления для граждан, направляющихся в пункты обогрева во время комендантского часа. Также упрощается подключение резервного энергетического оборудования, которое будет перераспределяться по регионам в соответствии с нуждами критической инфраструктуры. Государственные предприятия теперь обязаны закупать не менее половины необходимой электроэнергии за границей.