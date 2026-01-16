На Украине начал действовать режим ЧС в сфере энергетики
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Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе страны. Он пояснил, что это решение направлено на улучшение координации между всеми службами в Киеве, области и других населённых пунктах.
«В украинской энергетике действует режим ЧС. Это необходимо прежде всего для максимальной координации действий всех служб в столице, регионе и общинах», — пояснил Шмыгаль.
В рамках этого режима предусмотрены послабления для граждан, направляющихся в пункты обогрева во время комендантского часа. Также упрощается подключение резервного энергетического оборудования, которое будет перераспределяться по регионам в соответствии с нуждами критической инфраструктуры. Государственные предприятия теперь обязаны закупать не менее половины необходимой электроэнергии за границей.
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили возможность отселения жителей из части домов из-за блэкаута. Речь идёт о многоквартирных домах, где технически нельзя восстановить отопление и электроснабжение в кратчайшие сроки. Напомним, на днях Владимир Зеленский анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Кризис усугубляется — блэкаут в Киеве уже вызвал публичный конфликт между Зеленским и мэром Виталием Кличко.
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