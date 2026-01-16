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Регион
Опубликовано 16 января, 12:33

Зеленский пожаловался, что ему приходится «выбивать» у Запада ракеты для систем ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский на брифинге для СМИ вновь сообщил о нехватке ракет для систем противовоздушной обороны, с которой Украина столкнулась в последнее время. Он подчеркнул, что в определённые моменты дефицит боеприпасов для ПВО достигал критического уровня, приводя к ситуации, когда имеющиеся комплексы нечем было заряжать.

Зеленский также рассказал, что ракеты-то уже пришли, но ему буквально приходится «выбивать» каждую новую партию.

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Ранее сообщалось, что на Украине начал действовать режим ЧС в сфере энергетики. На фоне этого в Киеве допустили возможность отселения жителей из части домов из-за блэкаута. Речь идёт о многоквартирных домах, где технически нельзя восстановить отопление и электроснабжение в кратчайшие сроки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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