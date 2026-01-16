Зеленский пожаловался, что ему приходится «выбивать» у Запада ракеты для систем ПВО

Владимир Зеленский на брифинге для СМИ вновь сообщил о нехватке ракет для систем противовоздушной обороны, с которой Украина столкнулась в последнее время. Он подчеркнул, что в определённые моменты дефицит боеприпасов для ПВО достигал критического уровня, приводя к ситуации, когда имеющиеся комплексы нечем было заряжать.