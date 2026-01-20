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Регион
Опубликовано 19 января, 23:29

Зеленский объявил о создании «антидронового купола» на Украине

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

На Украине заявили о планах создать «антидроновый купол» и полностью пересобрать систему противовоздушной обороны. О смене подхода к защите неба сообщил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По словам главы киевского режима, изменения затронут прежде всего работу Воздушных сил и так называемую «малую» ПВО. Речь идёт о пересмотре применения мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков и других средств борьбы с беспилотниками.

«Будет новый подход к применению ПВО воздушными силами – то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств «малой» противовоздушной обороны. Эта система будет преобразована», – заявил Зеленский.

Подробностей о сроках создания новой системы и её технических параметрах пока не приводится. Украинские власти заявляют, что перестройка ПВО должна усилить защиту от ударов беспилотников.

Berliner Zeitung: Система ПВО Украины не справляется с российскими ракетами
Berliner Zeitung: Система ПВО Украины не справляется с российскими ракетами

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский сообщил о назначении нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ по ПВО. Этот пост занял Павел Елизаров, известный в украинской армии по спецподразделению «Лазарь». По словам Зеленского, вместе с военным руководством и министром обороны он займётся разработкой новой структуры системы защиты неба.

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Юния Ларсон
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