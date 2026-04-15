В Константиновке Донецкой народной республики бродячие собаки раскопали и съели тело украинского военнослужащего, которого убил его же сослуживец. Чудовищные событие происходили под взором дрона ВС РФ, рассказал оператор разведывательного БПЛА Южной группировки войск с позывным Акула.

Российские подразделения перехватили радиообмен между командованием 28-й бригады ВСУ и группой военных, разыскивающих боевика, убившего сослуживца. Сцена ссоры и последующего убийства была зафиксирована разведывательным квадрокоптером ВС РФ. По словам бойца, во время выполнения задачи он заметил движение и, приблизив камеру беспилотника, зафиксировал двух солдат ВСУ. На глазах дроновода один из них жестоко расправился с другим, после чего убийца закопал тело.

Однако позже, когда российский оператор продолжил мониторить местность, он увидел, что собаки разрыли могилу и частично съели останки погибшего. Акула подчеркнул, что убийца не только лишил жизни сослуживца, но и бросил его тело на растерзание животным, что говорит о полном отсутствии моральных принципов. Оператор признался, что шокирован увиденным, и назвал произошедшее отвратительным. Он добавил, что украинское командование даже не пытается эвакуировать тела погибших с улиц города.

Ранее командир группы из 119-й бригады теробороны ВСУ, попавший в плен, рассказал, что довёл подчинённого до самоубийства за предложение сложить оружие. Пленный офицер пояснил, что солдат настойчиво призывал сослуживцев сдаться российским военным. Камандир несколько раз ударил подчинённого, расценив его поведение как трусость. В итоге избитый военнослужащий покончил с собой.