11 апреля, 12:20

Командир ВСУ довёл бойца до самоубийства за идею сдачи в плен

Обложка © Минобороны РФ

Командир группы 119-й бригады теробороны ВСУ Максим Пищур, попавший в плен, рассказал жуткие подробности последнего боя. По его словам, он довёл до самоубийства подчинённого, который предлагал сдаться в плен российским военным.

«Он призывал, чтобы мы сдались. Я ему там пару раз «зарядил», и по концовке он потом совершил суицид», — цитирует командира Минобороны РФ.

Сам Пищур признаётся, что избил сослуживца с позывным «Бро» за трусость. Ирония судьбы в том, что в итоге вся группа всё равно сдалась.

«Мы думали, что вчетвером отстреляемся, но оказалось, что ваших намного больше», — констатировал пленный.

ВСУ за сутки потеряли около 1200 военнослужащих

Ранее сообщалось, что батальон ВСУ в Днепропетровской области пытается скрыть потери от ФАБ. В районе Покровского, Добропасово и ряде других населённых пунктов принято решение докладывать только по раненым, о погибших приказано не говорить.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Дарья Денисова
