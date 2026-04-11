Около 1200 боевиков потеряли Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции. Такие данные привели в Министерстве обороны РФ.

Известно, что более 180 военнослужащих ВСУ ликвидировано в зоне ответственности группировки «Север». Действия группировки «Запад» привели к потерям украинской стороны в количестве свыше 190 человек. Группировка «Южная» нанесла противнику урон до 160 военных.

Наиболее серьёзные потери, превышающие 345 человек, понесены ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр». На направлении «Восток» уничтожено свыше 285 украинских военнослужащих, а на направлении «Днепр» — до 40 человек.

Ранее сообщалось, что батальон ВСУ в Днепропетровской области пытается скрыть потери от ФАБ. В районе Покровского, Добропасово и ряде других населённых пунктов принято решение докладывать только по раненым, о погибших приказано не говорить.