Сокрушительный удар по «Алькору»: батальон дроноводов ВСУ несёт потери под Сумами

Батальон беспилотных систем ВСУ «Алькор» понёс существенные потери в районе села Новая Сечь Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

По данным источника, удары по позициям противника нанесли подразделения ВС РФ. В результате пострадал отдельный батальон, входящий в состав 116-й бригады территориальной обороны.

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе села Новая Сечь в результате ударов нашей авиации существенные потери понес отдельный батальон беспилотных систем 116-й отдельной бригады теробороны «Алькор»», — говорится в сообщении.

В силовых структурах добавили, что удары наносили по военным объектам противника. Подразделения ВС РФ продолжили действия в этом районе.

Ранее сообщалось, что батальон ВСУ в Днепропетровской области пытается скрыть потери от ФАБ. В районе Покровского, Добропасово и ряде других населённых пунктов принято решение докладывать только по раненым, о погибших приказано не говорить.