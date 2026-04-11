Странное поведение ВСУ в Красном Лимане удивило военного эксперта

Попытки ВСУ нарастить силы в Красном Лимане (ДНР) не имеют военного смысла. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

Марочко отметил, что украинская сторона продолжает перебрасывать ресурсы на это направление. По его словам, такие действия не меняют ситуацию на линии соприкосновения. Эксперт указал, что российские силы сохраняют инициативу.

«Наращивание группировки вооруженных формирований Украины в Красном Лимане с точки зрения военной целесообразности уже не имеет никакого значения, поскольку наши военнослужащие взяли стратегическую инициативу в свои руки, и, естественно, те силы и средства, которые поступают со стороны противника, уничтожаются буквально в кратчайшие сроки», — сказал он.

Марочко добавил, что усиление группировки происходит после потери ряда позиций. Ранее он сообщал, что 10 апреля украинские силы утратили контроль над селом Диброва. После этого командование ВСУ попыталось компенсировать ситуацию за счёт переброски резервов. По его оценке, Красный Лиман остаётся важным участком. Однако текущие действия украинской стороны не дают результата. Эксперт считает, что ситуация развивается в пользу российских сил.

Ранее сообщалось, что ВС РФ применили нетипичную тактику на Славянско-Краматорском направлении. В результате под контроль перешла территория площадью около 18 квадратных километров. Наступление велось между Калениками и Никифоровкой.