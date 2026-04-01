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Опубликовано 1 апреля, 09:52

Батальон ВСУ в Днепропетровской области пытается скрыть потери от ФАБ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

На линии фронта в Днепропетровской области командование 2-го штурмового батальона 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ пытается скрыть реальные потери среди личного состава, вызванные ударами российских фугасных авиационных бомб (ФАБ). По информации, полученной ТАСС от российских силовых структур, в районах Покровского, Добропасово и других населённых пунктов действует негласное распоряжение: в официальных докладах указывать только раненых, а о погибших бойцах не сообщать вовсе.

«Командиры 2-го штурмового батальона 82-й бригады ВСУ скрывают потери от ФАБов. В районе Покровского, Добропасово и ряде других населённых пунктов принято решение докладывать только по раненым, о погибших приказано не говорить», — сообщили в силовых структурах.

По их данным, за последние двое суток на этом участке фронта уничтожено более взвода личного состава батальона.

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Ранее Life.ru уже сообщал о значительных потерях Восьмого отдельного разведывательного батальона Вооружённых сил Украины в Сумской области. В частности, в районе села Храповщина командование украинской армии указывает в качестве причины гибели военнослужащих «сердечную недостаточность». Это вызывает вопросы, учитывая, что речь идёт о молодых бойцах, и подобные причины смерти на фронте часто рассматриваются как способ скрыть реальные боевые потери или некомпетентность командования.

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Николь Вербер
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