30 марта, 05:43

Восьмой разведывательный батальон ВСУ понёс большие потери в Сумской области

Восьмой отдельный разведывательный батальон Вооружённых сил Украины потерял значительное количество военнослужащих в Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«В марте подразделения <...> были переброшены в район Храповщины, где уже понесли существенные потери», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее это формирование было стрелковым, затем его переформатировали в разведывательное и переподчинили восьмому десантно-штурмовому корпусу. Однако изменения не отразились на комплектовании подразделения: оно происходит исключительно за счёт мобилизованных украинцев.

Ранее сообщалось, что Киев систематически нарушает условия контрактов с иностранными наёмниками, в частности в вопросах выплат и возврата тел погибших. Несмотря на прописанные в соглашениях обязательства по компенсациям, лечению и репатриации, эти пункты зачастую игнорируются, особенно в отношении раненых, которые не получают должной медпомощи и протезирования.

Дарья Денисова
