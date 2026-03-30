Боец 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ с позывным Бро добровольно ушел из жизни, находясь на позициях в Сумской области. Всё произошло из-за давления со стороны собственного командования, сообщили представители российских силовых ведомств.

Выяснилось, что мужчина планировал сдаться в плен военнослужащим РФ. Однако подобные намерения не остались незамеченными для руководства подразделения.

Согласно полученным данным, командир соединения Павел Юрчук лично отдал приказ применять физическую силу к подчиненным, которые проявляют нелояльность или выражают готовность сложить оружие. Эти карательные меры и привели к гибели солдата в Краснопольском районе.

Информация о методах подавления инакомыслия стала известна благодаря показаниям других украинских военнопленных. Они подтвердили, что в рядах данного формирования установлена жесткая система запугивания.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Вероятно, подобные инциденты будут рассматриваться как часть общей стратегии по удержанию личного состава на передовой любыми средствами.