В районе села Храповщина в Сумской области командование армии Украины указывает «сердечную недостаточность» как причину гибели военных. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Родственники украинских военнослужащих жалуются в соцсетях, что командование отказывается предоставлять какую-либо информацию, а в материалах разбирательства зачастую указывает причину смерти солдата — «сердечная недостаточность», — говорится в сообщении.

Речь идёт о потерях, которые понёс первый батальон 156-й отдельной механизированной бригады. Анализ некрологов, опубликованных в украинских СМИ, указывает на значительное число погибших в районе населённого пункта.

Ранее сообщалось, что в полку ВСУ зафиксировали вспышку пневмонии. Только за февраль заболевание унесло жизни пяти офицеров. Близкие военнослужащих выражали недовольство действиями командования и медиков, которые не обеспечили необходимую помощь.