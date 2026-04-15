Очередной удар ВСУ оставил город-спутник Запорожской АЭС без света

Энергодар — город, где расположена Запорожская АЭС, — полностью обесточен в результате атаки вооружённых формирований Украины. Об этом утром 15 апреля сообщил мэр Максим Пухов.

«Очередная атака ВСУ привела к обесточению Энергодара. В данный момент вся критическая инфраструктура и соцобъекты обеспечиваются электроэнергией от резервных дизель-генераторов», — написал Пухов.

По его словам, запасов топлива достаточно, поставки обеспечены. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение.

Ранее Life.ru писал, что южная часть Запорожской области осталась без света после удара ВСУ по объекту энергетической инфраструктуры. Губернатор Евгений Балицкий тогда сообщил о повреждении оборудования и высокой дроновой активности. Оперативные службы задействовали все силы для минимизации последствий атак.