15 апреля, 05:03

Очередной удар ВСУ оставил город-спутник Запорожской АЭС без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mushrooms Art

Энергодар — город, где расположена Запорожская АЭС, — полностью обесточен в результате атаки вооружённых формирований Украины. Об этом утром 15 апреля сообщил мэр Максим Пухов.

«Очередная атака ВСУ привела к обесточению Энергодара. В данный момент вся критическая инфраструктура и соцобъекты обеспечиваются электроэнергией от резервных дизель-генераторов», — написал Пухов.

По его словам, запасов топлива достаточно, поставки обеспечены. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение.

Минобороны сообщило о 85 сбитых украинских БПЛА над регионами России за ночь
Минобороны сообщило о 85 сбитых украинских БПЛА над регионами России за ночь

Ранее Life.ru писал, что южная часть Запорожской области осталась без света после удара ВСУ по объекту энергетической инфраструктуры. Губернатор Евгений Балицкий тогда сообщил о повреждении оборудования и высокой дроновой активности. Оперативные службы задействовали все силы для минимизации последствий атак.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юния Ларсон
