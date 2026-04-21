Герасимов: ВС России осталось 12 км до восточных окраин Славянска

Передовые отряды российских подразделений находятся в 7 км от восточных окраин Краматорска. Расстояние до Славянска оценивается примерно в 12 км. Такие данные привёл начальник Генштаба Валерий Герасимов.

По словам генерала армии, активные наступательные действия ведёт Южная группировка войск. Сейчас бои идут в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона.

Только за март под контроль армии РФ на этом направлении перешли шесть сёл и городов. В апреле к ним добавилась Диброва.

На северном фланге соединения 3-й армии стремительно продвигаются к западу. Им удалось занять широкий фронт в направлении Славянска и Краматорска. Параллельно продолжаются уличные бои в Кривой Луке.

Славянск — город в Краматорском районе, является центром Славянской городской общины. Город был основан в 1645 году как русский пограничный острог для защиты от набегов крымских татар. Изначально крепость называлась Тор, а современное имя получила в 1794 году. Сегодня Славянск — важный транспортный узел и один из старейших грязелечебных курортов региона. По данным на 2024 год, в городе проживает более 50 тысяч человек.

Краматорск — служит административным центром Краматорского района и местной общины. До 2020 года имел статус города областного значения. Это ключевой центр тяжёлого машиностроения, расположенный на реке Казённый Торец. По состоянию на начало 2025 года численность населения составляет около 40 тысяч человек.

Ранее Герасимов рассказал о полном освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР). Также он отметил, что с начала этого года под контроль ВС РФ перешло 80 населённых пунктов и более 1700 квадратных километров территории.