Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 11:45

Лавров: США хотят побыстрее найти развязку по Ормузу, а потом и по Украине

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

США нужно быстро найти решение ситуации, сложившейся вокруг Ормузского пролива, а потом также быстро найти выход из украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«[США] важно что? Им важно поскорее какую-нибудь придумать развязку вокруг Ормузского пролива и потом также быстро что-то придумать по украинскому кризису», сказал глава российской дипломатии.

Лавров также напомнил, что Москва по-прежнему готова к диалогу, а её принципиальная позиция давно и хорошо известна американской стороне.

Лавров: Зеленский получает удовольствие в попытках возродить нацизм

Ранее в Белом доме заявили, что США даже на время перемирия не снимут морскую блокаду иранских судов и портов. Однако, как сообщил иранский президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана, для возобновления диалога Вашингтон должен устранить все препятствия (включая блокаду), поскольку Тегеран не намерен вести переговоры под давлением.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar