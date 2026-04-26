Лавров: США хотят побыстрее найти развязку по Ормузу, а потом и по Украине

США нужно быстро найти решение ситуации, сложившейся вокруг Ормузского пролива, а потом также быстро найти выход из украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«[США] важно что? Им важно поскорее какую-нибудь придумать развязку вокруг Ормузского пролива и потом также быстро что-то придумать по украинскому кризису», — сказал глава российской дипломатии.

Лавров также напомнил, что Москва по-прежнему готова к диалогу, а её принципиальная позиция давно и хорошо известна американской стороне.