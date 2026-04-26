Лавров: США хотят побыстрее найти развязку по Ормузу, а потом и по Украине
Сергей Лавров.
США нужно быстро найти решение ситуации, сложившейся вокруг Ормузского пролива, а потом также быстро найти выход из украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
«[США] важно что? Им важно поскорее какую-нибудь придумать развязку вокруг Ормузского пролива и потом также быстро что-то придумать по украинскому кризису», — сказал глава российской дипломатии.
Лавров также напомнил, что Москва по-прежнему готова к диалогу, а её принципиальная позиция давно и хорошо известна американской стороне.
Ранее в Белом доме заявили, что США даже на время перемирия не снимут морскую блокаду иранских судов и портов. Однако, как сообщил иранский президент Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана, для возобновления диалога Вашингтон должен устранить все препятствия (включая блокаду), поскольку Тегеран не намерен вести переговоры под давлением.
