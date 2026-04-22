Левитт: США продолжат морскую блокаду Ирана во время прекращения огня

Режим прекращения огня между Соединёнными Штатами и Ираном был продлён, однако морская блокада иранских портов и сопутствующая операция «Экономическая ярость» по-прежнему остаются в силе. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

«Президент (США Дональд Трамп. — Прим. Life.ru) добивается ответа (от Ирана. — Прим. Life.ru), и, пока мы его ожидаем, действует режим прекращения огня в отношении военных и силовых ударов, однако операция «Экономическая ярость» продолжается, как и эффективная, успешная морская блокада», — сообщила Левитт во время общения с журналистами.

Напомним, Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня 8 апреля. Состоявшиеся после этого переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, однако США приступили к блокаде иранских портов. В настоящее время посредники пытаются организовать новый раунд диалога.

Ранее стало известно, что иранским танкерам удалось избежать американской блокады. По информации западных СМИ, как минимум 34 судна, некоторые из которых перевозили сырую нефть, успешно миновали ограничения, согласно данным онлайн-трекера.