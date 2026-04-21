КСИР Ирана заявил о прорыве блокады США в Ормузском проливе

Иранские военные помогли своему танкеру Silly City пройти в территориальные воды страны, несмотря на морскую блокаду со стороны США. Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

«Иранский танкер при оперативной поддержке военно-морских сил армии Ирана прошёл Аравийское море прошлой ночью и вошёл в территориальные воды Ирана», — говорится в заявлении.

По данным КСИР, танкер при поддержке военно-морских сил Ирана прошлой ночью пересёк Аравийское море и зашёл в иранские воды. Ему удалось пришвартоваться в одном из южных портов, несмотря на угрозы и предупреждения американского флота.

Напомним, 13 апреля Соединенные Штаты установили блокаду иранских портов в Ормузском проливе. Тегеран, в свою очередь, опровергает введение каких-либо ограничений на морские перевозки. Как информирует Axios, КСИР требует от иранской делегации отказаться от диалога с американской стороной до тех пор, пока блокада не будет снята. При этом, по данным CNN, переговоры между Вашингтоном и Тегераном намечены на 22 апреля в Исламабаде.