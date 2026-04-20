

20 апреля, 19:15

Макрон назвал ошибкой закрытие Ормузского пролива и блокаду США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ошибкой повторное закрытие Ираном Ормузского пролива, а также предшествовавшее этому решение США сохранить блокаду иранских портов. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

«Вероятно, что после решения США продолжать целенаправленную блокаду Ормузского пролива <…> иранские власти изменили свою изначальную позицию. Я считаю, что это ошибка с обеих сторон», — сказал французский лидер.

Комментируя информацию о том, что французский контейнеровоз попал под огонь в проливе, Макрон заверил: Франция не являлась конкретной целью. По его словам, после закрытия пролива Иран произвёл предупредительные выстрелы в сторону кораблей, которые начали его покидать. Судно не получило повреждений, никто не пострадал. На этом фоне Макрон призвал избегать эскалации и вновь выступил за безоговорочное открытие Ормузского пролива.

Reuters: Через Ормузский пролив за 12 часов прошли только три танкера

В районе Ормузского пролива сохраняется небезопасная обстановка для прохода торговых судов. Вашингтон продолжает курс на максимальное давление на Тегеран, особенно в экономической сфере. Как пишет американская пресса, вооружённые силы США для разминирования стратегической акватории используют корабли и беспилотные системы, которые всё активнее вытесняют традиционные минные тральщики.

Александра Мышляева
