Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 18:08

США применяют беспилотники для разминирования Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

США задействуют надводные и подводные беспилотники для очистки Ормузского пролива от мин. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американские военные используют комплекс средств для разминирования стратегической акватории, включая корабли и беспилотные системы. Со временем именно дроны всё активнее заменяют традиционные минные тральщики, отмечает издание.

По данным WSJ, это связано с изменением подходов к морским операциям и развитием автономных технологий. В распоряжении армии США находятся как надводные аппараты с гидролокационным оборудованием, так и подводные устройства для обследования морского дна.

Среди используемых систем названы беспилотник компании RTX с сонаром AQS-20, а также подводные дроны MK18 Mod 2 Kingfish и Knifefish. При этом подчёркивается, что возможности США по классическому разминированию в последние годы снизились, что усилило роль новых технологий.

Иран восстановит до 70% довоенного вооружения для блокировки Ормузского пролива

Ранее сообщалось о повышенных рисках для судоходства в районе Ормузского пролива, ситуация остаётся небезопасной. Проход торговых судов через стратегический маршрут сейчас сопряжён с угрозами. Вашингтон продолжает политику максимального давления на Иран, включая экономические и финансовые ограничения.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar