США применяют беспилотники для разминирования Ормузского пролива

США задействуют надводные и подводные беспилотники для очистки Ормузского пролива от мин. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американские военные используют комплекс средств для разминирования стратегической акватории, включая корабли и беспилотные системы. Со временем именно дроны всё активнее заменяют традиционные минные тральщики, отмечает издание.

По данным WSJ, это связано с изменением подходов к морским операциям и развитием автономных технологий. В распоряжении армии США находятся как надводные аппараты с гидролокационным оборудованием, так и подводные устройства для обследования морского дна.

Среди используемых систем названы беспилотник компании RTX с сонаром AQS-20, а также подводные дроны MK18 Mod 2 Kingfish и Knifefish. При этом подчёркивается, что возможности США по классическому разминированию в последние годы снизились, что усилило роль новых технологий.

Ранее сообщалось о повышенных рисках для судоходства в районе Ормузского пролива, ситуация остаётся небезопасной. Проход торговых судов через стратегический маршрут сейчас сопряжён с угрозами. Вашингтон продолжает политику максимального давления на Иран, включая экономические и финансовые ограничения.