В США признали небезопасным проход судов через Ормузский пролив

Проход судов через Ормузский пролив сейчас небезопасен, признал глава американского минэнерго Крис Райт в интервью телеканалу CNN. По его словам, США ведут кампанию максимального давления на Иран.

На просьбу подтвердить, что проход судов через пролив сейчас не является безопасным, Райт ответил, что сейчас это правда так. Он также отверг предположение ведущего, что снятие торговой блокады США с Ирана может снизить напряжённость и обеспечить судоходство.

«Нет. Прямо сейчас мы ведём кампанию максимального давления на Иран. Они не будут продавать больше никаких товаров через Ормузский пролив, и финансовые и банковские санкции сильно бьют по ним», — заявил Райт.

Ранее атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» вместе с двумя эсминцами вошёл в воды Красного моря. До этого корабль находился в восточной части Средиземного моря — практически у границ Ближнего Востока. Авианосец сопровождали два ракетных эсминца: USS Mahan и USS Winston S. Churchill.