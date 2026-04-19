Иран развернул два нефтяных танкера перед Ормузским проливом

Вооружённые силы Ирана заблокировали проход двух нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Tasnim. Суда следовали под флагами Анголы и Ботсваны.

«По причине продолжения морской блокады Ирана вооружённые силы Ирана сегодня не позволили ещё двум нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив», — говорится в сообщении.

А ранее атомный авианосец ВМС США Gerald R. Ford зашёл в акваторию Красного моря вместе с двумя эсминцами. До этого корабль находился в восточной части Средиземного моря — практически у границ Ближнего Востока. Авианосец шёл не один, а вместе с двумя ракетными эсминцами: USS Mahan и USS Winston S. Churchill.