AP: Авианосец Gerald R. Ford вернулся в Красное море

Атомный авианосец ВМС США Gerald R. Ford зашёл в акваторию Красного моря вместе с двумя эсминцами. Об этом сообщили Associated Press двое американских оборонных чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Предшествующий период корабль провёл в восточной части Средиземноморья — у самых границ ближневосточного региона. Согласно данным от осведомлённых собеседников, переход в акваторию Красного моря авианосец совершил не в одиночку, а в компании двух ракетных эсминцев: USS Mahan и USS Winston S. Churchill.

Корабль USS Gerald R. Ford вернулся в воды Красного моря, отдав больше месяца нахождению в акватории Средиземноморья. Именно там, в хорватском порту Сплит, он бросал якорь для ликвидации серьёзных разрушений от мощного возгорания, случившегося на борту.

А ранее сообщалось. что авианосец США Abraham Lincoln вошёл в Оманский залив у берегов Ирана. Судно расположено примерно в 200 километрах к югу от побережья Ирана.