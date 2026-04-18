Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке



Регион
18 апреля, 14:37

AP: Авианосец Gerald R. Ford вернулся в Красное море

Обложка © Wikipedia / U.S. Navy

Обложка © Wikipedia / U.S. Navy

Атомный авианосец ВМС США Gerald R. Ford зашёл в акваторию Красного моря вместе с двумя эсминцами. Об этом сообщили Associated Press двое американских оборонных чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Предшествующий период корабль провёл в восточной части Средиземноморья — у самых границ ближневосточного региона. Согласно данным от осведомлённых собеседников, переход в акваторию Красного моря авианосец совершил не в одиночку, а в компании двух ракетных эсминцев: USS Mahan и USS Winston S. Churchill.

Корабль USS Gerald R. Ford вернулся в воды Красного моря, отдав больше месяца нахождению в акватории Средиземноморья. Именно там, в хорватском порту Сплит, он бросал якорь для ликвидации серьёзных разрушений от мощного возгорания, случившегося на борту.

Вместо мяса серая масса: Американские морпехи голодают на авианосцах у берегов Ирана

А ранее сообщалось. что авианосец США Abraham Lincoln вошёл в Оманский залив у берегов Ирана. Судно расположено примерно в 200 километрах к югу от побережья Ирана.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar