Авианосец США Abraham Lincoln вошёл в Оманский залив у берегов Ирана

Американский авианосец USS Abraham Lincoln вошёл в акваторию Оманского залива и занял позицию к востоку от Ормузского пролива. Об этом сообщает BBC со ссылкой на спутниковые снимки.

По данным источника, корабль находится примерно в 200 километрах к югу от побережья Ирана. На опубликованных изображениях также видны два сопровождающих ракетных эсминца. Отмечается, что в настоящий момент ВМС США располагают в Аравийском море группировкой из 11 боевых кораблей.

Ранее Трамп заявил, что США вводят морскую блокаду иранских портов с 14 апреля. До этого страны устраивали переговоры, оказавшиеся в итоге провальными. Из-за этих событий нефть на мировых рынках резко подорожала, а танкеры стали прокладывать маршруты в обход опасного района. Иран назвал действия США преступными, предупредив, что отныне ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности.