Вместо мяса серая масса: Американские морпехи голодают на авианосцах у берегов Ирана

Развёрнутые у берегов Ближнего Востока американские авианосцы Tripoli и Abraham Lincoln столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Об этом сообщает издание USA Today.

Один из моряков в разговоре с родными пожаловался, что питание происходит не по графику, а любая еда делится между всеми поровну, если кому-то достаётся чуть больше. Он подчеркнул, что моральный дух «будет на самом низком уровне».

На авианосцах США Tripoli и Abraham Lincoln в районе Ирана кончились припасы. Фото © USA Today

В обед морпехам ставят полупустые подносы: к примеру, с крошечной порцией рубленого мяса и лепёшкой либо с горстью отварной моркови, сухой мясной котлетой и серым переработанным мясом. Пастор, которая узнала от своей прихожанки о скверном качестве пищи, отметила, что еда совершенно безвкусная и её катастрофически мало.

Военнослужащая с авианосца Tripoli рассказала своим домашним, что команда вынуждена беречь каждую крошку, свежие овощи и фрукты в меню отсутствуют, кофеварка сломалась, и вдобавок ощущается дефицит гигиенических принадлежностей.

Близкие морпехов испытывают серьёзную тревогу за их состояние и продолжают отправлять гуманитарные посылки, однако с апреля пересылка на военно-почтовые индексы по всему Ближнему Востоку приостановлена на неопределённый период, из-за чего ранее отправленные бандероли фактически оказались без ясной дальнейшей судьбы.

Примечательно, что авианосец Tripoli не подходят к берегу уже более месяца, тогда как остальные боевые суда находятся в плавании ещё дольше. Рекорд самого продолжительного развёртывания со времён противостояния СССР и США установил 15 апреля USS Gerald R. Ford — он продержался в воде 295 дней.

А ранее сообщалось. что авианосец США Abraham Lincoln вошёл в Оманский залив у берегов Ирана. Судно расположено примерно в 200 километрах к югу от побережья Ирана.