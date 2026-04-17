На авианосце Dwight D. Eisenhower в США произошёл пожар, пострадали трое моряков

На атомном авианосце USS Dwight D. Eisenhower в США во время планового технического обслуживания произошёл пожар. В результате инцидента пострадали три моряка. О происшествии сообщил Институт ВМС США (USNI) со ссылкой на представителя флота.

«На авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) на этой неделе произошёл пожар во время планового технического обслуживания на военно-морской верфи Норфолка в Портсмуте, штат Вирджиния», — говорится в сообщении.

Пожар случился во вторник. Его сразу заметили члены экипажа и работники верфи. Огонь быстро потушили совместными усилиями. Трое моряков пострадали — их сразу осмотрели врачи на месте, и они продолжили работать.

Ранее сообщалось, что авианосец США «Джеральд Форд» встал на ремонт на Крите после пожара. На ликвидацию возгорания экипажу потребовалось более 30 часов.