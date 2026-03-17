Пожар на американском авианосце «Джеральд Форд» тушили 30 часов

На прошлой неделе на борту новейшего американского авианосца «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald R. Ford) произошёл серьёзный пожар, который экипаж тушил более 30 часов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на военных чиновников и моряков.

Возгорание началось в четверг в главной прачечной корабля. В результате более 600 членов экипажа лишились своих спальных мест и вынуждены ютиться на палубе и столах. Двое моряков получили травмы, не представляющие угрозы для жизни, однако, по данным источников, десятки военнослужащих пострадали от отравления дымом. С момента пожара моряки также не могут стирать бельё.

Центральное командование ВМС США подтвердило факт возгорания, но заверило, что «силовая установка судна не получила повреждений, и авианосец полностью сохраняет боеготовность». Ведомство также подчеркнуло, что пожар не связан с боевыми действиями.

«Форд» находится в походе уже 10-й месяц. Если он останется в море до середины апреля, то побьёт рекорд по продолжительности развёртывания авианосца после войны во Вьетнаме (294 дня, установленные «Авраамом Линкольном» в 2020 году). Членам экипажа сообщили, что миссия, вероятно, продлится до мая, что составит почти год в море — вдвое больше обычного срока.

Пожар стал лишь последней в серии проблем с обслуживанием на «Форде». Ранее сообщалось о частых поломках системы вакуумной канализации, обслуживающей 650 гальюнов, которые приводили к разливам нечистот и вынужденным «часам для посещения туалета». Капитальный ремонт корабля, запланированный на начало года, был отложен из-за оперативной необходимости.

Ожидается, что на смену «Форду» в ближайшее время придёт авианосец «Джордж Буш-старший» (USS George H.W. Bush)

Ранее в Иране заявили, что моряки США сами подожгли авианосец. По версии Тегерана, «Джеральд Р. Форд» был намеренно подожжён несколькими американскими военнослужащими из-за страха экипажа перед возможными боевыми действиями.