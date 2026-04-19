Таиландское судно вышло из Ормузского пролива после запроса МИД

Одно из таиландских судов, заблокированных в Ормузском проливе, успешно покинуло опасный район. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство королевства после того, как МИД запросил безопасный проход для своих кораблей.

Ведомство уточнило, что руководство компании Siam Cement Group (SCG) проинформировало дипломатов о выходе судна. Ранее министерство обращалось за помощью, чтобы обеспечить безопасную навигацию для двух таиландских кораблей из Ирана.

В Бангкоке пообещали следить за ситуацией и сообщать о дальнейших событиях после прибытия судна на родину. Также продолжаются усилия по оказанию помощи другим таиландским кораблям, всё ещё остающимся в запертом проливе.

Вице-премьер и глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу во время визита в Оман 15–17 апреля обратился к оманской стороне. Он попросил о дальнейшей координации с Тегераном для помощи экипажам застрявших судов.

Ранее Дональд Трамп провёл совещание в Белом доме по ситуации в Ормузском проливе и переговорам с Ираном. Как сообщает Axios со ссылкой на источники, во встрече приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент.