«Золотой» шанс Турции: Найден новый маршрут для поставок нефти вместо Ормуза

Проблемы с Ормузским проливом могут дать толчок развитию альтернативных маршрутов энергопоставок. В частности проект нефтепровода Басра–Джейхан мог бы стать отличным решением и обходным путём. Об этом пишет газета Hürriyet.

Трубопровод Басра—Джейхан пройдёт от южных месторождений Ирака к турецкому порту Джейхан на Средиземном море. Такой маршрут, как пишет издание, будет безопасным в свете напряжённой обстановки в регионе. По мнению аналитиков, это «золотая возможность» не только для Турции, но и для глобального энергорынка.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол уже не раз заявлял, что искать обходные пути придётся, так как перекрытие Ормуза показало уязвимость существовавших способов доставки нефти. Анкара, благодаря новому проекту, может стать энергетическим хабом и укрепить свою роль на международной арене. Однако на реализацию задумки нужны финансы, в том числе от Европы, заинтересованной в стабилизации ситуации на топливных рынках.