FT: Турция продвигает альтернативу Ормузу, чтобы стать транзитным хабом

Турция намерена усилить продвижение так называемого Среднего коридора — сухопутного торгового маршрута между Азией и Европой — рассматривая его как потенциальную альтернативу морским поставкам через Ормузский пролив. В Анкаре рассчитывают, что одним из ключевых элементов этой схемы станет открытие границы с Арменией, пишет Financial Times.

Проект обсуждается в контексте более широких дипломатических инициатив по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В отдельных дипломатических кругах он фигурирует под названием «Трамповский маршрут к международному миру и процветанию» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) — инициативы, поддержанной США в рамках попыток стабилизации региона.

«Геополитические ставки велики. Возможное открытие границы с Арменией является частью усилий Анкары по позиционированию Турции в качестве безопасного торгового центра для перенаправления потоков товаров и энергоносителей с геополитической точки зрения — прежде всего, с Ормузского пролива, которому угрожает война», — отмечает издание.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция стремится позиционировать себя как «остров стабильности» в условиях глобальной неопределённости. По его словам, уже идут обсуждения новых решений в сфере транспортной и энергетической инфраструктуры, направленных на повышение безопасности цепочек поставок. В Анкаре подчёркивают, что Турция уже фактически выполняет роль транзитной территории. Ограничения в воздушном пространстве в отдельных регионах в последние месяцы приводили к перебоям в авиасообщении между Европой и Азией, усиливая значимость наземных альтернатив.

Бывший премьер-министр Бинали Йылдырым оценил общий объём торговли между Европой и Азией примерно в 3 трлн долларов в год, при этом около 90% перевозок приходится на морские маршруты. Он отметил, что даже при самых быстрых условиях морская доставка занимает около 40 дней.

Ранее американский президент Дональд Трамп провёл совещание в Белом доме по ситуации в Ормузском проливе и переговорам с Ираном. Во встрече участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент. До этого в КСИР заявили о перекрытии Ормуза до тех пор, пока Штаты не снимут морскую блокаду. Любое приближение судов к Ормузскому проливу будет рассматриваться как «сотрудничество с врагом».