Трамп собрал всю верхушку для обсуждения Ирана и блокады Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп провёл совещание в Белом доме по ситуации в Ормузском проливе и переговорам с Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Во встрече участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент.

Напомним, 13 апреля ВМС США начали блокаду иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Вашингтон утверждает, что суда, не связанные с Ираном, могут свободно следовать через пролив, если не платили Тегерану. Иран ранее говорил о планах ввести плату за проход, но официально о таком решении не объявлял.

Ранее Иран заявил, что будет контролировать движение судов через Ормузский пролив до полного окончания военных действий и установления прочного мира в регионе. Большая часть оборудования для американских военных баз в Персидском заливе поставляется именно через Ормузский пролив, что представляет угрозу национальной безопасности Ирана и всего региона.