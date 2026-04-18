18 апреля, 14:45

Иран пообещал следить за трафиком в Ормузском проливе до окончания войны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Иран будет контролировать движение судов через Ормузский пролив до полного окончания военных действий и установления прочного мира в регионе. Об этом заявил Высший совет национальной безопасности республики, слова которого приводит агентство Fars.

Большая часть оборудования для американских военных баз в Персидском заливе поставляется именно через Ормузский пролив, что представляет угрозу национальной безопасности Ирана и всего региона.

Иран полон решимости осуществлять надзор и контроль за судоходством до окончательного завершения войны и установления прочного мира.

Ранее Иран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на время перемирия, однако уже на следующий день восстановил военный контроль, сославшись на «пиратские» действия США. Несмотря на это, несколько танкеров направились к проливу, некоторые из них сейчас ожидают у иранского острова Кешм.

Владимир Озеров
