Иран отзывает соглашение о транзите через Ормузский пролив из-за блокады США

Иран отзывает соглашение об ограниченном коммерческом транзите судов через Ормузский пролив, заявили в генштабе Исламской Республики. Причиной называются «акты пиратства» и продолжающаяся морская блокада, устроенные США.

«Теперь этот водный путь снова находится под строгим контролем иранских вооружённых сил», — говорится в сообщении.