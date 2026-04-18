Иран отзывает соглашение о транзите через Ормузский пролив из-за блокады США
Контейнеровоз в районе Ормузского пролива. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio
Иран отзывает соглашение об ограниченном коммерческом транзите судов через Ормузский пролив, заявили в генштабе Исламской Республики. Причиной называются «акты пиратства» и продолжающаяся морская блокада, устроенные США.
«Теперь этот водный путь снова находится под строгим контролем иранских вооружённых сил», — говорится в сообщении.
Напомним, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии транспортного коридора в Ормузском проливе. К проходу допускались не все суда и только под контролем вооружённых сил Исламской Республики. Дональд Трамп поблагодарил Тегеран. По словам президента США, достигнутые договорённости обрадовали председателя КНР Си Цзиньпина. Правда, Штаты не собирались снимать морскую блокаду Ирана, из-за чего власти пригорозили снова закрыть пролив.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.