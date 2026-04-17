17 апреля, 15:44

Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» и отказался от помощи по Ормузскому проливу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / apozdnyakov

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что отверг предложение о поддержке со стороны НАТО в контексте событий, связанных с Ормузским проливом. Он охарактеризовал Североатлантический альянс как «бумажного тигра».

«Когда ситуация в Ормузском проливе разрешилась, я получил звонок из НАТО с вопросом, нужна ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят просто загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда были нужны, настоящие бумажные тигры!» — написал Трамп.

Президент США также отметил и поблагодарил Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты и Катар за их «смелые действия и ценную помощь».

Трамп: Блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормуза

Глава иранского МИД Аббас Аракчи ранее сегодня объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческого флота. Это решение действует на оставшийся период прекращения огня в Ливане. Он уточнил, что проход разрешён только по заранее согласованному маршруту. Соответствующее уведомление ранее направила национальная Организация портов и морского транспорта.

Наталья Демьянова
