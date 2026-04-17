Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» и отказался от помощи по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что отверг предложение о поддержке со стороны НАТО в контексте событий, связанных с Ормузским проливом. Он охарактеризовал Североатлантический альянс как «бумажного тигра».

«Когда ситуация в Ормузском проливе разрешилась, я получил звонок из НАТО с вопросом, нужна ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят просто загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда были нужны, настоящие бумажные тигры!» — написал Трамп.

Президент США также отметил и поблагодарил Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты и Катар за их «смелые действия и ценную помощь».

Глава иранского МИД Аббас Аракчи ранее сегодня объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческого флота. Это решение действует на оставшийся период прекращения огня в Ливане. Он уточнил, что проход разрешён только по заранее согласованному маршруту. Соответствующее уведомление ранее направила национальная Организация портов и морского транспорта.