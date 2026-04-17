Трамп: Блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормуза

Не смотря на то, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства, американская морская блокада продолжит действовать в отношении Ирана до полного завершения договорённостей между сторонами. Об этом написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Ормузский пролив полностью открыт, готов к работе и полному проходу судов, но морская блокада останется в полной силе и будет действовать только в отношении Ирана до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%. Этот процесс должен пройти очень быстро, поскольку большая часть пунктов уже согласована. Спасибо за внимание к этому вопросу», — добавил он.

Заявление Трампа прозвучало после слов главы иранского МИД Аббаса Арагчи о том, что проход через Ормузский пролив открыт для коммерческих судов на время действующего перемирия. При этом Тегеран уточнил, что движение должно идти по маршрутам, согласованным с иранскими морскими властями.

Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и сжиженным газом. По оценке Reuters, через него проходит около 20% глобальных поставок, поэтому любые новости о его закрытии или открытии сразу влияют на рынки.