Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 13:42

Трамп: Блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормуза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Не смотря на то, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства, американская морская блокада продолжит действовать в отношении Ирана до полного завершения договорённостей между сторонами. Об этом написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Ормузский пролив полностью открыт, готов к работе и полному проходу судов, но морская блокада останется в полной силе и будет действовать только в отношении Ирана до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%. Этот процесс должен пройти очень быстро, поскольку большая часть пунктов уже согласована. Спасибо за внимание к этому вопросу», — добавил он.

Заявление Трампа прозвучало после слов главы иранского МИД Аббаса Арагчи о том, что проход через Ормузский пролив открыт для коммерческих судов на время действующего перемирия. При этом Тегеран уточнил, что движение должно идти по маршрутам, согласованным с иранскими морскими властями.

Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и сжиженным газом. По оценке Reuters, через него проходит около 20% глобальных поставок, поэтому любые новости о его закрытии или открытии сразу влияют на рынки.

Мы очень нужны! Украина рвётся разминировать Ормузский пролив, хотя её никто не звал
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar