Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил Иран за новость об открытии Ормузского пролива для полного прохода судов. Пост появился на фоне его новых заявлений о том, что конфликт вокруг Ирана может завершиться уже в ближайшее время.

«Иран только что объявил, что Иранский пролив полностью открыт и готов к полному проходу. Спасибо!» — написал американский лидер.

Речь, как известно, идёт об одном из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью. Ситуация вокруг пролива в последние недели стала одним из главных факторов напряжения на Ближнем Востоке и давления на сырьевые рынки.

Ещё недавно Вашингтон, наоборот, резко усиливал давление на Тегеран после провала переговоров. США объявляли блокаду иранских портов, а вокруг прохода судов через пролив шли жёсткие споры и взаимные угрозы. Теперь же риторика изменилась: Трамп говорит о возможной сделке, а европейские союзники параллельно обсуждают, как восстановить безопасную навигацию в регионе.