Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 08:47

Мы очень нужны! Украина рвётся разминировать Ормузский пролив, хотя её никто не звал

Обложка © ТАСС / ЕРА

Украина захотела помочь в разблокировке Ормузского пролива. Об этом сообщил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«Мы со своей стороны официально заявляем, что готовы присоединиться к операции в Ормузском проливе», — сказал он.

Отмечается, что в составе флота уже есть как минимум два корабля дивизиона противоминных сил, которые прошли проверку на совместимость со стандартами НАТО. Плетенчук утверждает, что корабли могут выполнять задачи в рамках операций вместе с союзниками, включая разминирование и обеспечение безопасности морских путей.

«Она не может защитить себя»: «Хезболла» высмеяла желание Украины воевать с Ираном

Напомним, власти Украины из кожи вон лезут, чтобы «помочь» Западу на Ближнем Востоке. Однако эта помощь заканчивается совсем не так, как задумывали в Киеве. Ранее сообщалось, что попытка направить украинских специалистов ПВО на Ближний Восток по инициативе Владимира Зеленского обернулась провалом. Репутация «защитников арабского неба» быстро пошатнулась: заявленные достижения не оправдали ожиданий, а действия специалистов вызвали резкую критику.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • ВСУ
  • Украина
  • Иран
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar