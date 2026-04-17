Мы очень нужны! Украина рвётся разминировать Ормузский пролив, хотя её никто не звал
ВМС Украины хотят помочь разблокировать Ормузский пролив
Обложка © ТАСС / ЕРА
Украина захотела помочь в разблокировке Ормузского пролива. Об этом сообщил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
«Мы со своей стороны официально заявляем, что готовы присоединиться к операции в Ормузском проливе», — сказал он.
Отмечается, что в составе флота уже есть как минимум два корабля дивизиона противоминных сил, которые прошли проверку на совместимость со стандартами НАТО. Плетенчук утверждает, что корабли могут выполнять задачи в рамках операций вместе с союзниками, включая разминирование и обеспечение безопасности морских путей.
Напомним, власти Украины из кожи вон лезут, чтобы «помочь» Западу на Ближнем Востоке. Однако эта помощь заканчивается совсем не так, как задумывали в Киеве. Ранее сообщалось, что попытка направить украинских специалистов ПВО на Ближний Восток по инициативе Владимира Зеленского обернулась провалом. Репутация «защитников арабского неба» быстро пошатнулась: заявленные достижения не оправдали ожиданий, а действия специалистов вызвали резкую критику.
Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.