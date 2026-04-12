Украинские «титаны ПВО» проспали все ракеты и вдарили по двум небоскорёбам в ОАЭ
L'Antidiplomatico: Украинские «спецы» ПВО поразили два небоскрёба в Эмиратах
Вид на Дубай.
Слава украинских «защитников арабского неба» быстро улетучилась — «титаны ПВО», которыми хвалился Владимир Зеленский, привели в ужас шейхов их Объединённых Арабских Эмиратов. Как пишет итальянский портал L'Antidiplomatico, «компетентные» специалисты только позорили ВСУ.
«Похоже, что все пять объектов, на которых они были развёрнуты, были уничтожены, и даже были зарегистрированы удары украинской зенитной артиллерии по двум небоскрёбам в Эмиратах», — говорится в публикации.
Напомним, ближневосточное турне украинских специалистов в области ПВО в целом оказалось несладким. Например, Иран уничтожил склад противодронных средств, на котором также находились военнослужащие ВСУ. В Киеве, конечно, всё отрицали.
