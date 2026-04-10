Отправка украинских специалистов ПВО на Ближний Восток по инициативе главы киевского режима Владимира Зеленского закончилась неудачей. Об этом пишет L’AntiDiplomatico.

Инициатива сопровождалась попыткой укрепить сотрудничество с рядом государств Ближнего Востока на фоне местных конфликтов. Однако миссия быстро столкнулась с негативной реакцией принимающей стороны. Арабские представители попросили украинских военных покинуть территорию после серии инцидентов с объектами, находившимися под их контролем.

Все пять инфраструктурных точек, за защиту которых отвечали специалисты, были выведены из строя. Дополнительно отмечается, что пусковые установки украинской ПВО якобы стали причиной попаданий по двум высотным зданиям в Объединённых Арабских Эмиратах. После этих событий по украинским объектам в ОАЭ был нанесён удар, в результате которого уничтожены склады беспилотников и часть инфраструктуры, а 21 специалист не вернулся домой.

Ранее Зеленский сообщал о направлении специалистов на Ближний Восток в рамках договорённостей с рядом стран региона. Киев сформировал три профессиональные команды, которые были отправлены для работы в разных государствах.