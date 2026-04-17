17 апреля, 12:14

Круг ада от Air Arabia: россияне второй месяц не могут выбить деньги за сгоревшие авиабилеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kbp.spotter

Пассажиры авиакомпании Air Arabia из России уже два месяца ожидают возврата средств за билеты на отменённые рейсы. Причиной задержек стал конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого перевозчик продлил приостановку полётов в РФ до конца мая.

По информации SHOT, тысячи клиентов авиакомпании Air Arabia столкнулись с трудностями при возврате средств за отмененные рейсы. Речь идёт о перелётах, запланированных на период с конца февраля по май.

Пассажиры сообщают, что авиакомпания не обрабатывает их запросы на возврат денег напрямую, перенаправляя их к билетным агрегаторам. Агрегаторы, в свою очередь, отправляют клиентов обратно к перевозчику, создавая замкнутый круг. В качестве альтернативы Air Arabia предлагает ваучеры на будущие полеты или перенос даты вылета, однако возможность прямого возврата средств оценивается как маловероятная. Некоторые туристы уже направили в адрес компании досудебные претензии.

Проблема затронула и тех, чьи поездки запланированы на лето и осень. Опасаясь продления отмены рейсов, они пытаются сдать билеты заранее. Однако эта услуга является платной и стоит 200 евро (около 18 тысяч рублей) за отмену бронирования.

В МИД РФ призвали россиян отказаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока
Ранее россияне устроили протест в аэропорту Стамбула после отмены рейсов. Сначала в борт с соотечественниками врезалась машина, из-за чего вылет был отменен. Позже россияне столкнулись с невозможностью улететь домой — следом сорвался и обещанный вывозной рейс.

Наталья Демьянова
