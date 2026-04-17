Круг ада от Air Arabia: россияне второй месяц не могут выбить деньги за сгоревшие авиабилеты

Пассажиры авиакомпании Air Arabia из России уже два месяца ожидают возврата средств за билеты на отменённые рейсы. Причиной задержек стал конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого перевозчик продлил приостановку полётов в РФ до конца мая.

По информации SHOT, тысячи клиентов авиакомпании Air Arabia столкнулись с трудностями при возврате средств за отмененные рейсы. Речь идёт о перелётах, запланированных на период с конца февраля по май.

Пассажиры сообщают, что авиакомпания не обрабатывает их запросы на возврат денег напрямую, перенаправляя их к билетным агрегаторам. Агрегаторы, в свою очередь, отправляют клиентов обратно к перевозчику, создавая замкнутый круг. В качестве альтернативы Air Arabia предлагает ваучеры на будущие полеты или перенос даты вылета, однако возможность прямого возврата средств оценивается как маловероятная. Некоторые туристы уже направили в адрес компании досудебные претензии.

Проблема затронула и тех, чьи поездки запланированы на лето и осень. Опасаясь продления отмены рейсов, они пытаются сдать билеты заранее. Однако эта услуга является платной и стоит 200 евро (около 18 тысяч рублей) за отмену бронирования.

Ранее россияне устроили протест в аэропорту Стамбула после отмены рейсов. Сначала в борт с соотечественниками врезалась машина, из-за чего вылет был отменен. Позже россияне столкнулись с невозможностью улететь домой — следом сорвался и обещанный вывозной рейс.