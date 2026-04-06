Россияне устроили протест в аэропорту Стамбула после отмены рейсов

В аэропорту Стамбула группа российских туристов оказалась в затруднительной ситуации после отмены рейсов и отсутствия помощи со стороны авиакомпании. Люди вышли с протестом и требовали отправки домой. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Нам 20 минут говорили, что скоро самолёт вылетит за нами из Антальи. В итоге — постоянные изменения без конкретики. Ощущается, что нас жёстко обманывали, чтобы просто не заселять в отель и не тратить на нас деньги. Рейса на 16:00 в целом не существует», — рассказали пассажиры.

Инцидент начался с того, что воздушное судно, на котором должны были лететь туристы, получило повреждения после столкновения с обслуживающей техникой. Из-за этого первоначальный рейс был отменён, а пассажиры остались в аэропорту без чёткого понимания дальнейших действий. Работники аэропорта рекомендуют обращаться к представителям авиакомпании, однако найти их на месте невозможно.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле туристам из России рекомендуют соблюдать осторожность из-за распространённых схем обмана в сфере услуг, особенно в такси, заведениях питания и на улицах. Водители нередко завышают стоимость поездки, включая в счёт несуществующие сборы за проезд по мостам и тоннелям или ссылаясь на якобы действующие ночные тарифы.