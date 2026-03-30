Стамбульские ловушки: Какие схемы используют местные для развода туристов из РФ

Российским туристам в Стамбуле стоит быть настороже из-за схем обмана, которыми пользуются в такси, кафе и на улицах. Об этом сообщает Kp.ru.

В такси водители часто накручивают цену за проезд по мостам и тоннелям, требуют «плату за возврат» через Босфор или ссылаются на несуществующий ночной тариф. Местные советуют заранее уточнять стоимость, следить, чтобы таксометр был включён, и пользоваться приложениями для вызова. При конфликте — звонить на муниципальную линию ALO 153 Beyaz Masa.

В ресторанах и барах официанты могут принести воду, хлеб или закуски без заказа, выдавая их за комплимент, а потом включить в счёт. Также нередко добавляют сервисный сбор и используют двойное меню: для туристов — с завышенными ценами. Местные советуют требовать объяснений и ссылаться на правило прозрачных цен, а при споре — снова звонить на ALO 153.

В районах Таксим и Султанахмет одиноким туристам могут предложить «хорошее место», где подсаживаются девушки и заказывают дорогие напитки. Итоговая сумма оказывается огромной, а при отказе могут угрожать. Лучше не соглашаться и выбирать заведения на улицах с полицией.

На улице чистильщики обуви роняют щётку, а когда турист её поднимает, навязывают «бесплатную» чистку, а затем требуют деньги. Продавцы симитов рассыпают бублики, изображают беду и просят денег за «потерянную выручку». В метро у автоматов с Istanbul Card «помощники» берут деньги на свою карту и отдают туристу старую пустую. Местные советуют не поднимать щётку, не отдавать деньги и обращаться к сотрудникам в форме.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Турции зафиксирован рост случаев мошенничества при аренде жилья. Туристы переводят плату за съём, однако арендодатель сразу же внезапно исчезает и перестаёт выходить на связь, оставляя людей без денег.