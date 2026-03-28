Нет шуму и дорогому жилью: На курортах Европы готовят протесты против туристов

На Майорке и других курортах Европы готовят протесты против массового туризма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvaL Miko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvaL Miko

На популярных европейских курортах, включая испанскую Майорку, ожидается новый виток протестов против массового туризма. Как пишет «Лента.ру», местные жители уже планируют акции, направленные на снижение потока отдыхающих. В прошлые годы они перекрывали пляжи, обливали туристов водой и оставляли на стенах граффити с угрозами.

Основная причина недовольства — резкий рост цен на аренду жилья, который вытесняет местных жителей из их домов. Кроме того, европейцев раздражает загрязнение природы, шумные вечеринки и дорожные заторы, которые провоцируют отдыхающие.

Особую неприязнь вызывают «некачественные» туристы, которые, по словам жителей, чрезмерно употребляют алкоголь, устраивают беспорядки и способствуют росту наркоторговли. В курортном городе Магалуф на Майорке главными нежеланными гостями считают туристов из Великобритании. Местные жители жалуются, что британцы справляют нужду прямо на улицах и прилюдно занимаются сексом.

В ближайшее время активисты намерены провести новые массовые акции, чтобы привлечь внимание властей к проблеме и добиться ограничения туристического потока. Ситуация остаётся напряжённой.

Наталья Афонина
