Нет шуму и дорогому жилью: На курортах Европы готовят протесты против туристов

На популярных европейских курортах, включая испанскую Майорку, ожидается новый виток протестов против массового туризма. Как пишет «Лента.ру», местные жители уже планируют акции, направленные на снижение потока отдыхающих. В прошлые годы они перекрывали пляжи, обливали туристов водой и оставляли на стенах граффити с угрозами.

Основная причина недовольства — резкий рост цен на аренду жилья, который вытесняет местных жителей из их домов. Кроме того, европейцев раздражает загрязнение природы, шумные вечеринки и дорожные заторы, которые провоцируют отдыхающие.

Особую неприязнь вызывают «некачественные» туристы, которые, по словам жителей, чрезмерно употребляют алкоголь, устраивают беспорядки и способствуют росту наркоторговли. В курортном городе Магалуф на Майорке главными нежеланными гостями считают туристов из Великобритании. Местные жители жалуются, что британцы справляют нужду прямо на улицах и прилюдно занимаются сексом.

В ближайшее время активисты намерены провести новые массовые акции, чтобы привлечь внимание властей к проблеме и добиться ограничения туристического потока. Ситуация остаётся напряжённой.

Министерство иностранных дел Таиланда намерено сократить срок безвизового пребывания для туристов из более чем 90 стран, включая Россию. Вместо нынешних 60 дней планируется установить лимит в 30 дней. Проведённое властями исследование показало, что двухмесячный срок избыточен.