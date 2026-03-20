В Таиланде хотят вдвое снизить срок безвизового пребывания туристов из России

МИД Таиланда собирается сократить срок безвизового пребывания для туристов из более чем 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Сихасак Пхуангкеткеу на брифинге.

По словам Пхуангкеткеу, проведённое властями исследование показало, что два месяца — это слишком много, и большинству туристов, которые действительно путешествуют, будет достаточно и 30 дней. Министр намерен предложить правительству внести соответствующие изменения в законодательство.

Напомним, что 15 июля 2024 года премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин утвердил постановление о безвизовом режиме на срок до 60 дней для гостей из 93 стран и территорий, включая Россию, посещающих страну с туристической целью. Новая инициатива предполагает пересмотр этого срока с учетом опыта и анализа посещаемости.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские туристы начали массово отменять туры в Таиланд и на Бали из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Людям пришлось за немалые деньги переносить бронь с одних дат на другие.