Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 18:25

Турист умер в Таиланде после выпитого напитка в баре, его спутница — в коме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Британский путешественник скончался в Таиланде после того, как неизвестные подсыпали яд в напитки ему и его спутнице. Историю гибели 38-летнего Тома Пардхи публикует Daily Mail.

Том вместе с 31-летней подругой Наоми Ракшей провёл в азиатской стране шесть недель. 6 марта девушку экстренно доставили в больницу с остановкой сердца, она впала в кому и оказалась на аппарате ИВЛ. Спустя сутки Наоми очнулась и узнала, что её возлюбленного нашли мёртвым.

Мать Наоми подозревает, что паре добавили в напитки неизвестное вещество — порция оказалась смертельной для мужчины. Близкие Тома не называют точную причину гибели. Тем не менее его мать Джоанна призналась: её утешает мысль, что последний месяц в Таиланде с любимой стал для сына самым счастливым.

Девушку обезглавили и повесили на дереве во время йога-тура в Индии
Ранее в США суд приговорил двоих фигурантов к пожизненному заключению, а их сообщника — к 17 годам тюрьмы за жестокую расправу над 17-летней девушкой. История началась с того, что Изабелла обратилась в полицию Флориды и заявила, что парень её старшей сестры надругался над ней. Узнав о заявлении, насильник сбежал в Джорджию и начал планировать месть. В соцсетях он написал, что ищет «помощников» и пообещал за это пять тысяч долларов. Преступники явились к дому девушки и открыли огонь.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • таиланд
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar