Турист умер в Таиланде после выпитого напитка в баре, его спутница — в коме

Британский путешественник скончался в Таиланде после того, как неизвестные подсыпали яд в напитки ему и его спутнице. Историю гибели 38-летнего Тома Пардхи публикует Daily Mail.

Том вместе с 31-летней подругой Наоми Ракшей провёл в азиатской стране шесть недель. 6 марта девушку экстренно доставили в больницу с остановкой сердца, она впала в кому и оказалась на аппарате ИВЛ. Спустя сутки Наоми очнулась и узнала, что её возлюбленного нашли мёртвым.

Мать Наоми подозревает, что паре добавили в напитки неизвестное вещество — порция оказалась смертельной для мужчины. Близкие Тома не называют точную причину гибели. Тем не менее его мать Джоанна призналась: её утешает мысль, что последний месяц в Таиланде с любимой стал для сына самым счастливым.

Ранее в США суд приговорил двоих фигурантов к пожизненному заключению, а их сообщника — к 17 годам тюрьмы за жестокую расправу над 17-летней девушкой. История началась с того, что Изабелла обратилась в полицию Флориды и заявила, что парень её старшей сестры надругался над ней. Узнав о заявлении, насильник сбежал в Джорджию и начал планировать месть. В соцсетях он написал, что ищет «помощников» и пообещал за это пять тысяч долларов. Преступники явились к дому девушки и открыли огонь.