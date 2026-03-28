Пьяный турист начал пить в Египте и сорвал вылет самолёта из Турции в Москву

Полиция задержала российского туриста за неадекватное поведение в самолёте из Шарм-эль-Шейха в Москву. Другие пассажиры ждали вылета в Шереметьево почти два часа. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Одна из пассажирок рассказала, что 27 марта они вылетели из Шарм-эль-Шейха. Их маршрут лежал транзитом через Анталью до московского аэропорта Шереметьево. На борту рейса 2S11 авиакомпании Southwind Airlines возник конфликт.

Пьяного российского туриста сняли с самолёта. Видео © Telegram / SHOT.

По словам женщины, один из пассажиров начал пить алкоголь ещё в египетском аэропорту. При посадке в салон он вёл себя вызывающе и раскованно. Когда самолёт вырулил на взлётную полосу в Анталье, мужчина закричал матом и выкрикнул «Салам алейкум» на весь салон.

Командир воздушного судна прервал взлёт. Стюарды попытались успокоить пассажира. Затем на борт поднялись сотрудники полиции. Они вывели мужчину из самолёта и задержали его для разбирательства. Остальным туристам пришлось ждать вылета около двух часов.

