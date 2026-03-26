Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 10:50

Песчаные бури и ливни в Египте загнали российских туристов по отелям

Обложка © ТАСС / IMAGO / APAimages

Российские туристы уже около двух недель отсиживаются в номерах в отелях Египта, так как регион накрыла непогода. Сначала на отдыхающих обрушились песчаные бури, а затем начались затяжные ливни. Об этом сообщает SHOT. Сейчас закрыты большинство пляжей, экскурсии массово отменяютя.

В Египте туристы остались без отдыха из-за непогоды. Видео © SHOT

Туристам не рекомендовано покидать гостиницы, гулять у моря и купаться в бассейнах. Сильный ветер гнёт деревья, дожди идут постоянно. Сейчас в аэропорту Хургады задержаны 15 рейсов, один отменён. Накануне 7 самолётов были отправлены в Москву, но с больщой задержкой вылета.

Ранее сообщалось, что россияне массово отменяют апрельские туры в ОАЭ, меняя их на другие страны. Основные альтернативы — Египет, Турция и Таиланд.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Египет
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar