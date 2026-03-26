Песчаные бури и ливни в Египте загнали российских туристов по отелям

Российские туристы уже около двух недель отсиживаются в номерах в отелях Египта, так как регион накрыла непогода. Сначала на отдыхающих обрушились песчаные бури, а затем начались затяжные ливни. Об этом сообщает SHOT. Сейчас закрыты большинство пляжей, экскурсии массово отменяютя.

Туристам не рекомендовано покидать гостиницы, гулять у моря и купаться в бассейнах. Сильный ветер гнёт деревья, дожди идут постоянно. Сейчас в аэропорту Хургады задержаны 15 рейсов, один отменён. Накануне 7 самолётов были отправлены в Москву, но с больщой задержкой вылета.

Ранее сообщалось, что россияне массово отменяют апрельские туры в ОАЭ, меняя их на другие страны. Основные альтернативы — Египет, Турция и Таиланд.