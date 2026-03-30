Остались без денег и жилья: Российских туристов в Аланье всё чаще обманывают «арендодатели»

В турецкой Аланье фиксируют рост случаев мошенничества при сдаче жилья посуточно. Туристы из России переводят деньги за аренду, после чего связь с «арендодателями» обрывается. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель туристического сектора Бекир Долмуш.

«Участились случаи мошенничества с суточными квартирами: туристов (из России в Аланье — ред.) просят внести предоплату, после чего связь с «арендодателями» прекращается», — сказал он.

Специалист связал увеличение подобных инцидентов с бурным ростом объявлений на онлайн-площадках и в соцсетях. Часть предложений размещается без проверки, что облегчает работу злоумышленников. Путешественники нередко выбирают варианты с более низкой стоимостью, не уделяя внимания проверке информации о жилье. В результате они чаще попадают на уловки аферистов.

Наибольшая опасность, по словам эксперта, возникает при бронировании напрямую у частных лиц без использования надёжных сервисов. Такая схема упрощает мошенникам задачу по обману клиентов. Высокий спрос на краткосрочное жильё в курортных зонах усиливает конкуренцию между арендодателями и подталкивает недобросовестных участников рынка к новым схемам. Для снижения рисков Долмуш рекомендует оформлять аренду через проверенные платформы и тщательно проверять все данные перед оплатой.

